Ortağına kurşun yağdırdı

Nizip Sanayi Caddesi'nde bulunan bir çırçır fabrikasının ortakları Reşat Özberk ve Abdurrahman Bölükbaşı arasında iddiaya göre alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Özberk, ortağını silahla öldürdü. Olayı duyanların haber vermesine üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Katil zanlısı Reşat Özberk Ölen Abdurrahman Bölükbaşı

Bölükbaşı'nın cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, cinayet zanlısı ise Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülerek sorguya alınan Özberk'in ifadesinde ortağıyla para konusunda anlaşamayınca aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın büyümesi üzerine ikisinin silahlarını çektiğini, açtığı ateş sonucu Bölükbaşı'nın devrilerek yere düştüğünü söylediği öğrenildi.