Para bulamayınca silah çaldı! 15 saat sonra yakalanıp tutuklandı

İstanbul Sultanbeyli'de bir çiğköfteci dükkanının kasasından silah çalan hırsız Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Ümraniye'de bir otelde gözaltına alındı. Daha önceden 9 adet hırsızlık suçundan kaydı olan şüpheli H. İ. G. (27) işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Sultanbeyli Abdurrahmangazi Mahallesi Orman Caddesi üzerinde bulunan çiğköftecide 7 Aralık günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. İş yerinde bir müşteri yemek yerken iş yeri sahibi M.O. ekmek almak için dışarı çıktı. Bu durumu fırsat bilen müşteri yemeği bırakıp kasanın çekmecelerini karıştırmaya başladı. Para bulamayınca M.O.'nun taşıma ruhsalı silahını alıp kaçtı.





İş yerine gelince silahının olmadığını fark eden M.O. hemen polisi aradı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri iş yeri çevresindeki 18 kamerayı incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde şahsın 9 adet kaydı bulunan H.İ.G. olduğu belirlendi.





ÜMRANYE'DE YAKALANDI



Sultanbeyli polisi, şahsın kalabileceği 4 adresi tespit etti, Ataşehir'de basılan bir adreste pompalı tüfek ele geçirildi. Ardından Ümraniye'de bir otelde olduğu bilgisini alan polis operasyon gerçekleştirdi. Yapılan operasyonda şüpheli H.İ.G. gözaltına alındı.

Silahı sattığını söylediği D.M.' (23) de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden H.İ.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi.