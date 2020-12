Park cinayetinde müebbet istendi! Cinayetin nedeni '4 bin liralık uyuşturucu' iddiası

İstanbul Eyüpsultan'da geçtiğimiz Haziran ayında yaşanan 'park cinayeti' ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlandı. Soruşturma sonucunda iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede vahşice işlenen cinayetin ayrıntıları yer aldı.

İddianamede, kamera kaydı izleme tutanağı yer aldı. Tutanakta, şüpheli ve maktulün parkta bulundukları dakikalar an be an kaydedildi. Yine tutanakta, cinayet sonrası şüphelilerin eşkâl değiştirmek amacıyla kıyafetlerini çıkartarak geçiş yaptıkları anlatıldı.

İddianamede, şüpheli İbrahim M.'nin yanında yaşı küçük U.K. isimli başka bir şüpheli daha bulunduğu belirtildi. Bu şüphelinin yaşından dolayı dosyasının ayrıldığı kaydedildi. İddianamede yaşı küçük şüpheli U.K.'nın da ifadesi yer aldı.

U.K. ifadesinde, İbrahim M. ile çalıştığı iş yerinden tanıştığını, maktul Oğuzhan Yıldız'ı da mahalleden tanıdığını kaydetti. Kendisine yardım eden Yıldız'ın uyuşturucu satışı ve hırsızlık gibi yasadışı işler yaptığını ifade etti.

Uyuşturucu işinden kaynaklı Yıldız'ın yanında silah taşıdığını, şüpheli İbrahim M.'nin de Oğuzhan adına uyuşturucu sattığını ileri sürdü.

U.K., İbrahim'in Yıldız'a ait 4 bin lira değerindeki uyuşturucuyu kaybettiğini, bu nedenle aralarında darp yaşandığını ve sorun çıktığını iddia etti. Kısa süre sonra birlikte parka gittiklerini kaydeden U.K., çöpleri atmak için ikilinin yanından uzaklaştığını, bu sırada iki el silah sesi duyduğunu ifade etti. Hemen ardından İbrahim M.'nın koşarak yanına gelip koşmasını istediğini belirtti. İbrahim ile birlikte koşarak uzaklaştığını, şüphelinin ikazı üzerine polarını çöpe attığını ileri sürdü. Ardından Oğuzhan'ın öldürüldüğünü öğrendiğini, olayla bir ilişkisinin bulunmadığını iddia etti.

"SİLAHI BOŞ SANIYORDUM, ÖLDÜRMEK İSTEMEDİM"

İddianamede şüpheli İbrahim M.'nin de ifadesi yer aldı. Şüpheli ifadesinde şunları kaydetti: "Ben, Oğuzhan ve U.K. parka gittik. Oturduk, 10-15 dakika sonra Oğuzhan karnım aç dedi. Oğuzhan sarhoştu, eve gidip yemek alıp geldim ve yedik. Oğuzhan bana zorla uyuşturucu sattırmaya çalışıyordu, dövüyordu, ailemle tehdit ediyordu. Polise gitmememi söylüyordu. O gecede yemekten sonra kalkıp eve gidecektim. Küfrederek beni dövmeye başladı. Belinden silahı çıkartıp masaya koydu. Ben silahı masadan aldım, dolu olduğunu da bilmiyordum, 1 kere sıktım ancak sonradan 2 mermi çıktığını öğrendim. Silahı normalde boş oluyordu, ben dolu olduğunu bilmiyordum. Patlama sesini duyunca korkup kaçtım. U.K.'nın bu olayla bağlantısı yoktur. Ateş ettiğimde kendisinin öldüğünü anlamadım. Olayı ben gerçekleştirdim, pişmanım. Öldürmek amacıyla sıkmadım"

Savcılık, şüphelinin öldürme kastıyla Oğuzhan'ın silahını alarak müştekinin baş bölgesine 2 el ateş etiğini, yaşı küçük U.K. ile birlikte olay yerinden kaçtığını kabul ettiğini belirtti. Şüphelinin 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılması istendi. Tutuklu bulunan İbrahim M. ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.