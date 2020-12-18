Polisten çocuklara ‘sanal’ koruma

Adana'da koronavirüs salgını nedeniyle uzaktan eğitim alan ve alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkması yasaklanan çocuklara polisten 'sanal' koruma. Öğrencilerle internet üzerinden bağlantı kuran polis, güvenli internet ve sosyal medya kullanımı konusunda bilgiler verdi. Polisler güvenli internet konusunda uyardıkları çocuklara, 'maske, mesafe ve hijyen' kuralını hatırlattı.

ÖĞRETMENLER GÖZETİMİNDE BAĞLANTI KURULDU

Adana Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ile Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, çocuk ve gençlerin internetin risklerinden korunması için ortak bir projeyi hayata geçirdi. Süreyya Nihat Oral Ortaokulu öğrencileriyle 'Zoom' adlı program üzerinden rehber öğretmenleri gözetiminde bağlantı kuran ekipler, onlara genel ve dijital güvenlik konularında bilgi verdi.

UYARILARI DİKKATLE DİNLEDİLER

Çocuklar, evlerinde bilgisayar ve tabletleri aracılığıyla 'online sınıf'a katıldı; sosyal medyanın riskleri ve güvenli internet kullanımının yanı sıra dolandırıcılığa karşı yapılan uyarıları dikkatle dinledi. Çocuklar, merak ettikleri soruları dile getirdi. Güvenli internet ve sosyal medya kullanımı konusunda bilgilerin de paylaşıldığı 'online sınıf' buluşmalarının, kent genelindeki diğer öğrencilerle de gerçekleştirileceği bildirildi.