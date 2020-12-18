Rezidanstan atlayan genç kız hayatını kaybetti

Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi'nde yaşadığı rezidansın 18. katından atlayan Gülnur Eviz (22) ağır yaralandı. Eviz, kaldırıldığı hastanede 22 saat süren yaşam mücadelesini dün kaybetti. Olaydan hemen önce Eviz ile konuşan Emre D. emniyetteki ifadesinde, "Biz 2 yıldır birlikteyiz. Askere gidip geldikten sonra aramız bozuldu. Olay günü de tartıştık. Bana bir sanatçının 'Gidiyorum' şarkısını attı ve balkonun terasından bir fotoğraf paylaştı. Ben ona yapma, etme dedim ve hemen evlerine doğru yöneldim. Sokağa girdiğim zaman atladı. Çok üzgünüm" dedi.