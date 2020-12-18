Sahte alkol zehirlemeye devam ediyor

Bursa'da 56 yaşındaki bir kişi, içtiği sahte içki nedeniyle zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre; Konurlar Mahallesinde ikamet eden Kenan Ç., (56), henüz kimden temin ettiği belirlenemeyen sahte içkiyi alıp evine gitti.

Pet şişe içindeki sahte içkiyi içen adam bir süre sonra fenalaşarak gözleri kararmaya başladı. Fenalaşan adam ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Burada tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Şahsın evinde yapılan aramada sahte içki olduğu değerlendirilen alkolden numune alınarak incelenmek üzere İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne teslim edildi.