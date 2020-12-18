Sahte para ile alışverişte yakalandılar

Kocaeli'nde farklı iş yerlerinde bir biri ardına meydana gelen sahte para olayı ile ilgili çalışma başlatan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapmış oldukları incelemeler sonucunda, 2 kişinin esnafları dolaşarak, küçük miktarlarda alışveriş yaptıkları ve ödeme yaparken sahte 200 Türk Lirasını verdiklerini tespit etti.

Piyasaya alışveriş yaparak sahte para süren şahısların yakalanması amacıyla başlatılan çalışma sonucu, olayla ilgili 2 kişi Derince İlçesinde suçüstü yakalandı. Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yakalanan 2 kişiye yapılan üst aramasında, üzerlerinden 21 tane sahte 200 Türk Lirası çıktı. Gözaltına alınan şahıslar, emniyette tamamlanan işlemleri sonrası sevk edildikleri adli merciiler tarafından tutuklandı.