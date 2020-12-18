Saldırganları kovaladı, kalbinden vuruldu

Şişli'de eğlence düzenlenen bir eve dışarıdan ateş açan saldırganlar, evden çıkıp kendilerini kovalayan Selçuk Durna'yı (27) kalbinden vurarak öldürdü.Olay, 13 Aralık Pazar günü Mecidiyeköy Mahallesi, Atakan Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Selçuk Durna, arkadaşlarıyla eğlendikleri evin camını tıklatan 2 kişiyle tartıştı. Tartışma sırasında 2 kişiden Yusuf Ç. (35) belinden çıkardığı silahla evin içine ateş açtı. Saldırgan ve arkadaşı bir taksiye binerek olay yerinden uzaklaşmaya çalışırken kendisine ateş açılmasına öfkelenen Selçuk Durna, evden çıkıp peşlerine düştü. Saldırganlar aracın hareket etmesine rağmen kendilerini koşarak kovalayan Selçuk Durna'ya ateş açarak göğsünden vurup yaraladı. Kalbine kurşun isabet eden Durna olay yerinde hayatını kaybetti. Çalışma başlatan polis, şüphelilerden Yusuf Ç.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı. Kaçan diğer saldırganı yakalama çalışmaları ise devam ediyor. Polisin olay sonrasında gözaltına aldığı evdeki 4'ü yabancı uyruklu kadın 7 şüpheli ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.