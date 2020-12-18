Şanlıurfa Valiliği yeni kararları açıkladı

Şanlıurfa İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Abdullah Erin başkanlığında toplandı. Yılbaşı yasakları ve diğer kısıtlamalara ilişkin detaylara açıklık getirildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklama şöyle; İçişleri Bakanlığının "Olta Balıkçılığı" hakkındaki genelgeleri ile ilgili olarak; Vatandaşlarımız tarafından amatör ve sportif amaçlı olarak gerçekleştirilen olta balıkçılığı faaliyetleri; sahil bantlarında fiziki mesafe kuralına aykırı şekilde kalabalıklara neden olmakta ve bu durum da salgının bulaşma riskini artırmaktadır. Kontrollü sosyal hayat döneminde kişilerin kalabalıklar halinde bir araya gelmesine yol açan etkinliklerin mümkünse yapılmaması, yapılması durumunda ise fiziki mesafe kuralına uygun olarak gerçekleştirilmesi esastır ilkesinden hareketle amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığı faaliyetlerine yönelik olarak;

1. Olta balıkçılığı faaliyeti yapılan sahil bantlarında kişiler arasında en az üç metre mesafe bırakılması,

2. Bu doğrultuda gerekli yer işaretlemelerinin (boya, yapışkan yer etiketi vb.) ilgili mahalli idare birimince ivedilikle yapılması,

3. Belirlenmiş her bir alan içerisinde sadece bir kişinin bulunması gerektiğinin olta balıkçılığı yapan vatandaşlarımıza kolluk ve zabıta marifetiyle bildirilmesi,

4. Belediyelerce olta balıkçılığı faaliyeti icra edilen her bir alan için en az bir zabıta personelinin alan sorumlusu olarak belirlenmesi,

5. Alan sorumlusu olarak belirlenen zabıta personelince; kişilerin sadece belirlenmiş alanlar içerisinde olta balıkçılığı yapmalarının sağlanması, bu alanlarda maskesiz bulunmasına ve sigara içilmesine kesinlikle müsaade edilmemesi, temizlik, maske ve mesafe kurallarının ihlali olabilecek diğer hususlarda gerekli uyarı ve ikaz faaliyetlerinde bulunulması, uyarı ve ikazlara uymayan kişilere denetim ekipleri marifetiyle yaptırım uygulanması,

6. Amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığı yapılan sahil bantlarının denetim ekipleri marifetiyle düzenli şekilde denetlenmesi,

B. 14.12. 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararla ilgili olarak;

01.12.2020 tarih ve 194 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı doğrultusunda ilimiz genelinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi Anaokulu, ana sınıfları ve uygulama sınıflarında uzaktan eğitime geçilmesine karar verilmiştir. Ancak 14.12.2020 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği,

1. Ana sınıfları hariç, özel tüm anaokullarının COVİD-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla 15.12.2020 tarihinden itibaren yüz yüze eğitime geçmelerine,

2. Anasınıfları hariç, il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince belirlenecek olan resmi anaokulları, özel eğitim anaokulları ve uygulama sınıflarının COVİD-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla 15.12.2020 tarihinden itibaren yüz yüze eğitime geçebilmelerine,

C. İçişleri Bakanlığının 15.12.2020 tarih ve 20856 sayılı "COVİD-19 Ek Önlemler" hakkındaki Genelgeleri ile ilgili olarak;

I. 31 Aralık 2020 ¬ 4 Ocak 2021 Tarihleri Arasında Uygulanacak Sokağa Çıkma Kısıtlaması;

1. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında, 1 Ocak 2021 Cuma gününün resmi tatil olması da göz önünde bulundurularak, 31 Aralık 2020 Perşembe günü saat 21.00'den başlayacak, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi, 3 Ocak Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve 4 Ocak 2021 Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmasına,

2. 31 Aralık 2020 ¬ 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelge ve 194 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararıyla belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olmasına,

II. 30.11.2020 tarih ve 20077 sayılı Genelge doğrultusunda alınan 194 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararına Eklenecek Hususlar;

1. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları uygulanan sokağa kısıtlaması süresince balıkçı/balık tezgahı şeklindeki işyerlerinin de Cumartesi ve Pazar günleri 10.00¬-17.00 saatleri arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabilmelerine,

2. Vatandaşlarımızın dışarıya çıkma ihtiyacını/zorunluluğunu azaltması açısından önemli bir role sahip olan online satış firmalarının servis/dağıtım yapabilecekleri zaman aralığının, vatandaşlarımızın bu yöndeki talepleri doğrultusunda hafta içi ve hafta sonlarında 10:00¬-24.00 saatleri olarak belirlenmesine,

Lokanta, restoran, pastane, tatlıcı gibi yerlerin de hafta içi ve hafta sonlarında 10.00¬ – 24.00 saatleri arasında paket servis yapabilmelerine,

3. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde muaf tutulacak yerler ve kişilere dair 194 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararına Ek'li listeye;

a. Zorunlu müdafi/vekil, duruşma, ifade gibi yargısal görevlerin icrasıyla sınırlı kalmak kaydıyla avukatların,

b. Yaklaşan yılsonu işlemlerindeki yoğunluğun ticari hayatı olumsuz etkilememesi amacıyla noterlerin,

C. Eklenmesine ve belirtilen görevlere dair zaman ve güzergahla sınırlı olacak şekilde istisna kapsamına alınmasına,

D. Yukarıda belirtilen yargısal görevlerin icrası kapsamında avukatların özel araçlarıyla şehirlerarası seyahatlerine de izin verilmesine,

III. İçişleri Bakanlığının 27.11.2020 tarih ve 19961 sayılı Genelgesi doğrultusunda alınan 193 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararına Eklenecek Hususlar; Mezkur Genelge ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Kararı ile 1 Mart 2021 tarihine kadar genel kurul dâhil etkinlikleri ertelenen kurum ve kuruluşlara (sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler) sendikaların yapacağı genel kurul dâhil etkinliklerin de eklenmesine,

IV. İçişleri Bakanlığının 02.06.2020 tarih ve 8680 sayılı Genelgesi doğrultusunda alınan 72 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararına Eklenecek Hususlar;

"Konaklama Tesislerinde Uygulanacak Standartlar ve Tedbirler" konulu Genelge ve İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararının;

"C) Temizlik ve Hijyen" başlıklı bölümünün sonuna;

"18. Şartlandırılmış havalandırma sistemi olmayan konaklama tesislerinde mekanik havalandırma/klima sistemlerine UV filtre takılması, bakımlarının düzenli ve sık yapılması sağlanacaktır.

19. Havalandırma/klima sistemi bulunmayan konaklama tesislerinin kapalı genel mahallerinde, mahallin metreküpüne uygun sayıda ve güçte mobil HEPA filtreler kullanılacak, bakımları düzenli olarak yapılacak ve filtreleri sık sık değiştirilecektir.", Hususlarının eklenmesine,

V. Şanlıurfa Barosunun, 65 yaş üstü ve diğer tüm avukatların sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulmaları hakkındaki talebi ile ilgili olarak;

Avukatlık mesleğinin niteliği ve sundukları hizmetler göz önünde bulundurulması ve Şanlıurfa Barosunun talebi üzerine; 10.00 – 13.00 saatleri haricindeki zamanlarda 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza, hafta sonları 10.00 – 20.00 saatleri arasında tüm vatandaşlarımız için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasından COVİD-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmeleri kaydıyla Avukatların muaf tutulmalarına, Kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmamasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına;Oy birliği ile karar verilmiştir.