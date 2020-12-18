Şanlıurfa'da 8 adet yeni sağlık ocağı ve 112 istasyonu hizmete açıldı

Şanlıurfa genelinde 8 adet yeni Aile Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık hizmetleri istasyonu inşaatı tamamlanarak hizmete açıldı.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. M. Emre Erkuş; "İlimiz genelinde yeni binalarımız modern imkânlarla hizmet vermeye başlamıştır. Yatırımlarımız hastalarımızın, vatandaşlarımızın ve sağlık personellerimizin daha iyi imkânlarla, daha güzel ortamlarda hizmet vermek adına yapılmaktadır. Sağlık yatırımları ve hizmetlerimiz herhangi bir ayrım gözetmeksizin şehrimizin en ücra köşesine kadar götürülmektedir. Aile Sağlığı Merkezlerimizin ve 112 Acil Sağlık hizmetleri istasyonlarımızın şehrimize kazandırılmasında emeği geçen başta Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Yetkililerimiz, Şanlıurfa Valimiz Abdullah ERİN ve Şanlıurfa Milletvekillerimiz olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederiz" dedi.