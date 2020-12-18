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’da açılır kapanır plakalı yakalandı

'da özel düzenekle açılır kapanır plaka taktıran  sürücüsüne 2 bin 206 lira ceza kesildi.

DHA
Giriş Tarihi: 18.12.2020 16:05 Son Güncelleme: 18.12.2020 16:08 ABONE OL
Şanlıurfa’da açılır kapanır plakalı TIR yakalandı

Şanlıurfa kent girişinde uygulama yapan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, aşırı hızlı olduğu belirlenen ancak plakası tespit edilemeyen bir TIR'ı durdurdu. Araçta inceleme başlatan trafik polisi, plakadaki açılır kapanır düzeneği fark etti.

Plakanın okunmaması için son harf kısmının silinebilir boyayla beyaz renge boyandığı tespit edildi.

Polis, plaka düzeneğinin cep telefonuyla kaydını alırken sürücü İ.K.'ye plakaları kapatarak takograf kullanmadığı için 2 bin 206 lira ceza uyguladı.

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Şanlıurfa’da açılır kapanır plakalı TIR yakalandı
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