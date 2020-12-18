Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Şanlıurfa’da akrabalar arasında kavga: 1 yaralı

’da akrabalar arasında kavga: 1 yaralı

’nın Eyyübiye İlçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesinde akraba iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 18.12.2020 14:07 ABONE OL
Şanlıurfa’da akrabalar arasında kavga: 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesinde aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında tartışma çıktı. Aileler arasında çıkan tartışma büyüyerek silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan kişi 112 sağlık ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Polis ekiplerinin müdahale ettiği kavga sona ererken mahalle de güvenlik önlemi alındı. Kavgayla ilgili çalışma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Şanlıurfa’da akrabalar arasında kavga: 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA