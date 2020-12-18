Şanlıurfa’da akrabalar arasında kavga: 1 yaralı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye İlçesine bağlı Hayati Harrani Mahallesinde aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında tartışma çıktı. Aileler arasında çıkan tartışma büyüyerek silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan kişi 112 sağlık ekipleri tarafından Şanlıurfa Eğitim Ve Araştırma Hastanesi kaldırıldı. Polis ekiplerinin müdahale ettiği kavga sona ererken mahalle de güvenlik önlemi alındı. Kavgayla ilgili çalışma başlatıldı.