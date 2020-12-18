Şanlıurfa’da vaka sayısında yüzde 30 düşüş

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş, Şanlıurfa deki vaka sayılarında yüzde 30 düşüş olduğunu söyledi. Koronavirüs ile mücadele konusunda çalışmalar devam ederken, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Emre Erkuş'tan vaka sayıları ile ilgili önemli bir açıklama geldi. Kısıtlamalarla birlikte mücadelenin etkisini gösterdiğini ifade eden Erkuş, vaka sayılarında yüzde 30 civarında bir düşüş yaşandığını dile getirdi. Yoğun bakım doluluk oranının yüzde 68 olduğunu aktaran Erkuş, hastane dolululuk oranının ise yüzde 50 dolayında olduğunu belirtti.

Vatandaşları özellikle rehavete kapılmamaları konusunda uyaran Erkuş, maske, mesafe ve sosyal mesafe kurallarına uyulması gerektiğini söyledi.

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