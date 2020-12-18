Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan son tedbir kararları İçişleri Bakanlığı genelgesi ile duyurulurken gözler şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili gelişmelere çevrildi. Sokağa çıkma kısıtlaması gibi birçok farklı tedbir kararı bilindiği üzere 1 Aralık Salı günü itibarıyla uygulanmaya başlamıştı. Belirli sebepler dolayısıyla il dışına çıkması gereken vatandaşlar yasak olup olmadığını merak ediyor. Peki, Şehirler arası seyahat yasağı var mı? İl dışına çıkmak yasak mı? İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge detayları…

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI VAR MI? İL DIŞINA ÇIKMAK SERBEST Mİ?

Vaka sayılarında yaşanan artışla beraber birçok alanda kısıtlama kararları verilmişti. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı tedbir kararları genelgesine göre; hafta içi belirli saatlerde ve hafta sonunun tamamını kapsayacak şekilde sokağa çıkma yasağının uygulandığı ifade edildi. Bu saatler dışında ise şehirler arası seyahat yasağı bulunmuyor.

Kısıtlama saatlerinde il dışına çıkması müsaade edilecek istisnai durumlar ise yine yayımlanan genelge ile duyuruldu…