Site otoparkındaki otomobil alev aldı, 2 kişi dumandan etkilendi

Olay, saat 02.30 sıralarında Yenimahalle ilçesine bağlı Kentkoop Mahallesi, 1820 Cadde üzerinde bulunan bir sitenin kapalı otoparkında meydana geldi. Otoparkta bulunan Emrah B.'ye ati 06 DV 6573 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle çıkan duman tüm otoparkı sararken, durumu fark eden site sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Site sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Sağlık ve emniyet ekibi sevk edildi.



Alevlerin park halindeki 1 araca daha sıçraması üzerine otoparktaki araçlar dışarı alındı. Site sakinlerinden bazıları ise yoğun duman nedeniyle kendilerini dışarı attı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi ise sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.



Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.