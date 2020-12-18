Sivas Belediyesinin yakacak desteğine 10 bin başvuru

Sivas Belediyesi kışın gelmesiyle birlikte yakacak ihtiyacı olan vatandaşlara 500 lira yakacak yardımı yapacak. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne yapılan başvurularda sayı 10 bini buldu. Daha önce nakit kırtasiye yardımı ve tablet dağıtımı sürecinde olduğu gibi 500 liralık nakit yakacak yardımı kapsamında, işlemleri daha da hızlandırılması için belediye personeli hafta sonları da başvuruları almaya başladı. Pandemi sürecinde 10.00-16.00 olarak belirlenen mesai saatlerinin dışında, çalışmalar ilerleyen saatlere kadar devam etti. Sokağa çıkma yasağının olduğu ilk haftanın ardından kuralların uygulandığı ikinci hafta da formların kayıt, değerlendirme ve komisyondaki karar süreci devam etti.

BAŞVURULAR TİTİZLİKLE İNCELENİYOR

Sivas Belediyesi'nin 500 liralık nakit para yardımı başvurusunda, müracaatçı formlarından alınan onay imzasıyla her şey titizlikle inceleniyor. Hane fertleri, Adres Nüfus Kayıt Sistemi, Gelir İdaresi Başkanlığı, İŞKUR, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Sosyal Yardım, araç ve taşınmaz kayıtları sorgulanıyor. 500 TL nakit yardımından, kendi evi olanlardan aylık geliri asgari ücret olanlar ile müracaat şartlarını taşıyan ve aylık geliri net 2800 TL'yi geçmeyen kimseler faydalanacak. Yardımdan, vergi mükellefleri, birden fazla kayıtlı taşınmazı bulunanlar, 2005 model ve üzerinde araç sahipleri, kamyon veya otobüs sahipleri gibi başvuru şartlarını taşımayan kimseler yararlanamayacak.