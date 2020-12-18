Sivas'ta belediye personeline ilkyardım eğitimi

Sivas Belediyesi Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi faaliyetleri kapsamında ''Sağlık Bakanlığı İlkyardım Yönetmeliği''gereğince belediye birimlerinde oluşturulan ilkyardımcı personellere ''Sertifikalı Temel İlkyardım Eğitimi'' verildi.

16 saat teorik ve uygulamalı olarak verilen Temel İlkyardım Eğitimi Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe, maske kullanımı ve el hijyeni kurallarına dikkat edilerek Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. İş Güvenliği Uzmanı Erkan Yörük tarafından verilen eğitimlerde personele; Temel yaşam desteği, solunum yolu tıkanıklığı, kalp krizi, kanamalar, kırıklar, burkulmalar, zehirlenmeler, hayvan ısırıkları ile yaralı taşıma gibi konularda yapılması ve yapılmaması gerekenler anlatıldı. Temel İlkyardım eğitiminden sonra İl Sağlık Müdürlüğü denetmenleri tarafından gerçekleştirilen teorik ve uygulamalı sınavda başarılı olan personellere sertifikaları verildi.