Sivas'ta kanalizasyon çukuruna düşen köpeği itfaiye kurtardı

Sivas'ın merkez ahırlar bölgesinde yolda yürüyen vatandaşlar kanalizasyon çukurundan yavru köpek sesi geldiğini fark etti.

Rögar kapağını aralayan vatandaşlar kangal cinsi yavru köpeğin çukura düştüğünü gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla indikleri çukurdan yavru köpeği kurtardı. İtfaiye eri tarafından yıkanarak kurutulan yavru köpek daha sonra sahibi Ali Geyik'e teslim edildi. Köpeğin kurtarılması ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.