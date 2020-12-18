Sokak hayvanları barınağı faaliyete geçti

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı'nın talimatları üzerine ilçeye 15 kilometre uzaklıkta bulunan Su Üstü köyünde, 7 bin 500 metrekare alan üzerinde inşa edilen hayvan barınağı kış aylarına hazır hale getirildi.

Yüksekova Belediyesi veterineri tarafından, ilçe merkezinde bulunan sokak hayvanlarını toplayarak barınak evlerine yerleştirildi. İnşası tamamlanan Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemelerden bulunan Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, Yüksekova Belediyesi Veterineri Hekim Kaçan'dan bilgi aldı.

Tüm hayvan sever gönüllerini barınağa sahip çıkmalarını ifade eden Kaymakam Doğramacı, "Yüksekova'mızda, rehabilitasyon merkezimiz, barınağımız yavaş yavaş faaliyete başladı. Bizim çevremizde yaşayan dostlarımız eskisinden daha çok mutlu ve daha sağlıklı ve daha sıcak bir ortamda yaşıyorlar. Bu iş sadece bizim ve belediyede çalışanın 3-5 kişinin işi değil tüm Yüksekovalıların işi. Tüm Yüksekovalıları bu rehabilitasyon merkezimize sahiplenmeye çağırıyoruz. Biz burada daha iyi bakımlarını yapıyoruz, dışarda herhangi bir kazaya karışmış bir hayvanımıza hemen müdahalede bulunup tedavi altına da alıyoruz" dedi.