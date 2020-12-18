Sokak satıcılarına şok baskın! 38 gözaltı!

İstanbul'da uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik sokak satıcılarına yapılan operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 9 kilogram uyuşturucu madde ve 399 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. Aynı zamanda Avcılar, Bakırköy, Beyoğlu, Çekmeköy, Esenyurt, Fatih, Güngören, Kağıthane, Maltepe, Ümraniye ve Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlükleri'ne bağlı polisler tarafından sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda ise 27 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi. Adreslerde yapılan aramalarda 9 kilo 151 gram uyuşturucu madde, 339 adet uyuşturucu hap, bir ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 19 bin lira ve 315 dolar ele geçirildi.