Son dakika: Burnunu yaptırdı bacakları kesildi, hala sonuç bekliyor

Son dakika: İstanbul'da Sevinç Çelik (32) isimli bir genç kadın, bundan 6 yıl önce Maltepe'de bulunan özel bir hastanede burun ameliyatı oldu. 2 saat süren ameliyattan bir gün sonra taburcu olan Çelik'te şiddetli ağrı ve yüksek ateş görüldü. Çelik'in ağrıları giderek arttı. Çelik'in bu ameliyatın ardından yaşadıkları ise film gibi oldu. Ameliyatının ardından yüzünün güleceğini bekleyen Sevinç Çelik önce enfeksiyon nedeniyle bacaklarını kaybetti. Bu süreçte kızı da lösemiye yakalanan genç kadın 6 hakimin değiştiği davada hakkını aramaya devam ediyor.