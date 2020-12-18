SON DAKİKA: CHP'li sapık başkan istifa etti! Tacizi pişkin sözlerle savundu...



Genç kız ısrarla, 'ağabey' demeyi sürdürürken, CHP Osmangazi İlçe Başkanı Mete Akyolcular, 'Bana ağabey deme' diyerek tacizini sürdürdü.

Genç kız, durumu yavaş yavaş fark ederken, 'Sana neden ağabey demeyim?' deyince, CHP'li başkan tacizi bir adım daha öteye taşırayak kendinden çokça yaş küçük olan ve henüz reşit bile olmayan genç kıza, 'Senden hoşlanıyorum' dedi.