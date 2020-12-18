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haberi: Birlikte alkol aldığı sevgililer tarafından öldürüldü! Sobaya atıp kaçtılar...

İzmit'teki cinayetin ardından kan donduran gelişmeleri ortaya çıktı. DHA'nın aktardığı habere göre İzmit'teki cinayetten yeni detaylar geliyor. 53 yaşında evinde ölü bulunan 'in katillerinin birlikte alkol aldığı sevgililer olduğu ortaya çıktı. Yakalanan çift sorgularında cinayeti itiraf etti. Birlikte alkol alırken kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma sonucunda 24 yaşındaki B.A'nın Aydın Memiş'i öldürdüğü ortaya çıktı. Zanlı cinayeti işlediği bıçağı sobaya atıp kaçtı. İşte son dakika haberinin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 18.12.2020 11:20 Son Güncelleme: 18.12.2020 11:26 ABONE OL
Son dakika haberi: Birlikte alkol aldığı sevgililer tarafından öldürüldü! Sobaya atıp kaçtılar...

Son dakika haberi... Kıskançlık nedeniyle cinayet işleyen 24 yaşındaki B.A ile sevgilisi 22 yaşındaki S.A gözaltına alındı. Sorgularında cinayeti itiraf eden zanlılar 53 yaşındaki Aydın Memiş'i öldürdükten sonra telefonunu da alıp çıktıklarını detaylıca anlattı. Jandarma ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Aydın Memiş'in öldürüldüğü bıçak, sobada bulundu. Zanlılar telefon sinyallerinden bulundu.

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Evinde bıçaklanmış halde ölü bulunan Aydın Memiş (53) ile ilgili jandarma bir önceki gece birlikte olduğu B.A. (24) ve kız arkadaşı S.A.'yı (22) gözaltına aldı. Çift sorgulamada cinayeti itiraf etti. Birlikte alkol aldıkları sırada kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığı ve B.A.'nın Memiş'i bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi.

Olay, dün öğle saatlerinde İzmit Ortaburun Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın Memiş'ten tüm gün haber alamayan yakınları, saat 15.30 sıralarında evine gitti. Memiş'in evinde bıçaklanmış ve hareketsiz halde yattığını gören yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Aydın Memiş'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Bunun üzerine jandarma, evde olay yeri inceleme çalışması yaptı. Ekiplerin çalışması sırasında, Memiş'in öldürüldüğü bıçak evdeki sobanın içinde bulundu.

ŞÜPHELİLER CEP TELEFONU SİNYALİNDEN TESPİT EDİLDİ

Memiş'in cesedi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. İzmit Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce başlatılan soruşturma derinleştirildi. Memiş'in cep telefonu numarasını incelemeye alan ekipler, sinyal bilgisi ve telefon kayıtlarından B.A. ve kız arkadaşı S.A. ile görüştüğünü tespit etti. Saat 23.30 sıralarında düzenlenen eş zamanlı operasyonla B.A. ve kız arkadaşı S.A. gözaltına alındı.

İTİRAF ETTİLER

Çapraz sorguya alınan şüpheliler ifadelerinde, birlikte alkol aldıkları sırada kıskançlık nedeniyle kavga çıktığını, bunun üzerine B.A.'nın Aydın Memiş'i bıçaklayarak öldürdüğünü ve bıçağı sobaya attıktan sonra Memiş'in cep telefonunu da alarak kaçtıklarını itiraf etti. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Son dakika haberi: Birlikte alkol aldığı sevgililer tarafından öldürüldü! Sobaya atıp kaçtılar...
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