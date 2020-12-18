Son dakika haberi: Birlikte alkol aldığı sevgililer tarafından öldürüldü! Sobaya atıp kaçtılar...

Evinde bıçaklanmış halde ölü bulunan Aydın Memiş (53) ile ilgili jandarma bir önceki gece birlikte olduğu B.A. (24) ve kız arkadaşı S.A.'yı (22) gözaltına aldı. Çift sorgulamada cinayeti itiraf etti. Birlikte alkol aldıkları sırada kıskançlık nedeniyle tartışma çıktığı ve B.A.'nın Memiş'i bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi.

Olay, dün öğle saatlerinde İzmit Ortaburun Mahallesi'nde meydana geldi. Aydın Memiş'ten tüm gün haber alamayan yakınları, saat 15.30 sıralarında evine gitti. Memiş'in evinde bıçaklanmış ve hareketsiz halde yattığını gören yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Aydın Memiş'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Bunun üzerine jandarma, evde olay yeri inceleme çalışması yaptı. Ekiplerin çalışması sırasında, Memiş'in öldürüldüğü bıçak evdeki sobanın içinde bulundu.