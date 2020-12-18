SON DAKİKA | 18 Aralık Cuma Bu akşam sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? Bu hafta sonu yarın sokağa çıkma yasağı var mı?

İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan son dakika sokağa çıkma yasağı genelgesine göre; bilindiği üzere hafta içi ve hafta sonu belirlenen saatler aralığında kısıtlama kararı alınmıştı. Bu kapsamda Cuma günü akşamı başlayacak olan 56 saatlik kısıtlamanın hemen öncesinde vatandaşlar genelgedeki detayları araştırmaya başladı. Peki, 19-20 Aralık Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, olacak mı? Bu akşam sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlıyor? İşte son dakika haberinin detayları…

BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI? BU AKŞAM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son genelgeye göre; hafta içi 5 gün belirlenen saat aralıklarında uygulanmakta olan kısıtlama Cumartesi ve Pazar günü ise toplamda 56 saat boyunca kesintisiz devam ediyordu. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı Cuma akşamı 21.00'da başlıyor…