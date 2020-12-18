Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika haberler... 6 kişilik ailenin evi yılan istilasına uğradı! Duvarların içine yuva yapıyorlar...

haberler... 6 kişilik ailenin evi istilasına uğradı! Duvarların içine yuva yapıyorlar...

haberi… Hakkâri’nin ilçesinde yaşayan 6 kişilik Ateş ailesi, istilası üzerine evlerini terk etti. Uzun bir süre yakınlarının evinde kalan aile geri döndüklerinde ikinci bir şoku yaşadı. Yılan korkusu devam eden Ateş ailesine yakınları ve köylülerden destek geldi. Ateş, yaptığı açıklamada "Havalar soğumaya başlayınca yaz aylarında evimizi istila eden yılanların, tavana, hatta duvarların içine yuva yaptıklarını fark ettik.’’ dedi.

Giriş Tarihi: 18.12.2020 07:09 Son Güncelleme: 18.12.2020 07:24 ABONE OL
Son dakika: 6 kişilik aile evinde yılan istilasına uğradı! Geri döndüklerinde ikinci şoku yaşadı

Hakkâri'nin ilçesinde gelen haberine göre bir aile evinde istilasına uğradı. Evin her yerinden yılanlar çıkması üzerine evden kaçan 6 kişilik aile yakınlarının evine yerleşti. Yaklaşık dört ay sonra eve geri döndüklerinde yılanların yeniden ortaya çıkması üzerine ikinci şoku yaşayan Ateş ailesine yakınlarından ve köy halkından yardımlar geldi. Yaşadıkları korku ve sıkıntının ardından rahat bir nefes aldıklarını anlatan Davut Ateş, yakınlarına ve köy halkına teşekkür etti.

HAKKARİ'DEN SON DAKİKA: 6 KİŞİLİK AİLE EVİNDE YILAN İSTİLASINA UĞRADI

İlçeye 12 kilometre uzaklıktaki Bataklı köyünde, tek katlı toprak evde yaşayan 6 kişilik Ataş ailesi için mayıs ayında havaların ısınmasıyla birlikte evlerinde görülen yılanlar nedeniyle kabus dolu günler başladı.

Son dakika: 6 kişilik aile evinde yılan istilasına uğradı! Geri döndüklerinde ikinci şoku yaşadı

Geçen yıl Multiple Skleroz (MS) hastalığına yakalanan, bu nedenle de yürüyemeyen Davut Ataş (39) ve ailesi, boyları 1 metreyi aşan yılanlar yüzünden 5 Mayıs'ta ise evlerini terk etmek zorunda kaldı ve köydeki ağabeyinin evine yerleşti. Yaklaşık 1,5 ay önce tekrar kendi evlerine dönen ailenin sıkıntıları ise bitmedi. Yaşadıkları korku nedeniyle aile, evin giriş bölümü ve bir tarafı da camekanlı olan hole yerleşti.

Son dakika: 6 kişilik aile evinde yılan istilasına uğradı! Geri döndüklerinde ikinci şoku yaşadı

Bunun üzerine yakınları ve köylüler, Ateş ailesi için yeni bir ev yapmaya karar verdi. Bir süredir inşaatı süren ev tamamlandı ve aile yeni evine yerleşti. Yaşadıkları korku ve sıkıntının ardından rahat bir nefes aldıklarını anlatan Davut Ateş, yakınlarına ve köy halkına teşekkür etti.

Son dakika: 6 kişilik aile evinde yılan istilasına uğradı! Geri döndüklerinde ikinci şoku yaşadı

Çocuklarının artık korkusu olmadan evde uyuyabildiklerini anlatan Ateş, "Havalar soğumaya başlayınca yaz aylarında evimizi istila eden yılanların, tavana, hatta duvarların içine yuva yaptıklarını fark ettik.

Son dakika: 6 kişilik aile evinde yılan istilasına uğradı! Geri döndüklerinde ikinci şoku yaşadı

Biz de bu yüzen evimizi terk etmek zorunda kaldık. Hayırseverin vermiş olduğu yardımlarla evimizin yanında bulunan boş arsaya yeni bir ev yaptık ve yeni evimize taşındık. Buna en çok çocuklarım sevindi.

Son dakika: 6 kişilik aile evinde yılan istilasına uğradı! Geri döndüklerinde ikinci şoku yaşadı

İlk kez huzurla ve korkmadan uyuyabiliyoruz. Yardım eden herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımın psikolojileri bozulmuştu. Yeni eve taşındıktan sonra artık odaları gezip, banyo girebiliyorlar" dedi.

Son dakika: 6 kişilik aile evinde yılan istilasına uğradı! Geri döndüklerinde ikinci şoku yaşadı

Yeni eve taşındıkları için çok mutlu olduğunu belirten 12 yaşındaki Hasan Yusuf Ataş ise, "Yeni evimizin birçok eksiği olmasına rağmen çok mutluyum.

Son dakika: 6 kişilik aile evinde yılan istilasına uğradı! Geri döndüklerinde ikinci şoku yaşadı

Yılanların sardığı eve girmekten orada uyumaktan çok korkuyordum. Korku içinde yaşıyorduk.

Son dakika: 6 kişilik aile evinde yılan istilasına uğradı! Geri döndüklerinde ikinci şoku yaşadı

Şimdi yeni evimizde korku yaşamadan derslerimi çalışabiliyorum" diye konuştu.

Son dakika: 6 kişilik aile evinde yılan istilasına uğradı! Geri döndüklerinde ikinci şoku yaşadı

Haberin fotoğraflar;

Son dakika: 6 kişilik aile evinde yılan istilasına uğradı! Geri döndüklerinde ikinci şoku yaşadı

.

Son dakika: 6 kişilik aile evinde yılan istilasına uğradı! Geri döndüklerinde ikinci şoku yaşadı

.

Son dakika: 6 kişilik aile evinde yılan istilasına uğradı! Geri döndüklerinde ikinci şoku yaşadı

Hindistan'da Wight Adası'nda bir hayır kurumunda çalışan Ian Jones, kral kobra tarafından saldırıya uğradı. Rajasthan, Jodhpur yakınlarındaki bir köyde dinlenirken ansızın bu ölümcül yılanın ısırığına maruz kalan Jones, aynı zamanda Covid-19 şüphesiyle mücadele ediyordu. Ailesi ve iş ortağı ısırığına maruz kalan Jones'un sağlık durumu hakkında açıklama yaparken, onu bir savaşçı olarak nitelendirdi.

Son dakika: 6 kişilik aile evinde yılan istilasına uğradı! Geri döndüklerinde ikinci şoku yaşadı

KRAL KOBRA YILANI ANSIZIN SALDIRDI

49 yaşındaki İngiliz adam Hindistan'da bir kobra yılanının ısırığı nedeniyle felç ve körlük yaşadı. Aynı zamanda Covid-19 şüphesiyle mücadele ederken bazı vakalarda ölümcül olabilen bu ısırığına maruz kaldı.

Dernek çalışanı Ian Jones, 9 Kasım'da Rajasthan'ın Jodhpur kentindeki bir hastaneye kaldırıldı ve Hindistan'daki iş ortağının hali hazırda Covid-19 ile enfekte olduğu tespit edildi.

Son dakika: 6 kişilik aile evinde yılan istilasına uğradı! Geri döndüklerinde ikinci şoku yaşadı

Tedavi gördüğü Medipulse Hastanesi'ndeki yetkililer, 11 Kasım'a kadar aslında Covid-19 semptomları nedeniyle değil ısırığı semptomları ile mücadele ettiğini doğruladı. Negatif çıkan Covid-19 testinin ardından ısırık tedavisi gördü ve 16 Kasım'da hastaneden taburcu edildi.

Son dakika: 6 kişilik aile evinde yılan istilasına uğradı! Geri döndüklerinde ikinci şoku yaşadı

Jones'un iş ortağı Aakash Saini, Independent'e verdiği demeçte o zamandan beri Jones'un Jodhpur'daki fabrikanın konaklama yerinde iyileşmeye çalıştığını söyledi. Jones'un şu an ne görebildiğini ne de yürüyebildiğini söyleyen Saini, arkadaşını dinlenirken bir yılanın elinden ısırdığını sözlerine ekledi.

Son dakika: 6 kişilik aile evinde yılan istilasına uğradı! Geri döndüklerinde ikinci şoku yaşadı

Jones'un yeni bir Covid-19 ihtimali için test edilmemiş olsa da Mart ayında tekrar enfekte olduğuna inanılıyor. Wight Adası'ndaki bir hayır kurumunda çalışan Jones, Ocak 2020'den bu yana Hindistan'da bulunuyor ve Haziran ayındaki Birleşik Krallık'a dönme planları ulusal tecrit nedeniyle ertelenmişti.

Son dakika: 6 kişilik aile evinde yılan istilasına uğradı! Geri döndüklerinde ikinci şoku yaşadı

Ailesi Press Association'a verdikleri demeçte onu bir "savaşçı" olarak niteledi ve körlüğün ve felcin geçici olduğunu umduklarını söyledi.

Son dakika: 6 kişilik aile evinde yılan istilasına uğradı! Geri döndüklerinde ikinci şoku yaşadı

Medipulse Hastanesi'nden Dr. Abhisek Tater, Jones'un 4 gün önce taburcu edildiğini ve durumunun düzeldiğini doğruladı.

Son dakika: 6 kişilik aile evinde yılan istilasına uğradı! Geri döndüklerinde ikinci şoku yaşadı

The Independent'a konuşan Dr. Tater, nöroloji ve göğüs de dâhil olmak üzere tüm uzmanlara danışıldığını, ona uygun tedaviler uygulandığını söyledi.

Son dakika: 6 kişilik aile evinde yılan istilasına uğradı! Geri döndüklerinde ikinci şoku yaşadı

Avustralya'dan gelen haberi izleyenleri şoke etti. Köpeğini gezdirmek için sahile gelen bir adam yerde hareketsiz yatan bir görünce yanına gitmeye karar verdi. Yılanın başsız olduğunu fark eden adam elinde bulunan tenis raketiyle yılana temas ettiğinde hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Kendisini rahatsız eden adama tıslamaya başlayarak saldırı girişiminde bulunan yılanın şoke eden görüntüleri cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Son dakika: 6 kişilik aile evinde yılan istilasına uğradı! Geri döndüklerinde ikinci şoku yaşadı

BAŞSIZ YILANIN GÖRÜNTÜLERİ İZLEYENLERİ ŞOKE ETTİ

Daily Mail'de yer alan bir haberde, başsız yılanın sahilde köpeğini gezdiren bir adama saldırı girişiminde bulunduğu anlar yayınlandı. İsmi belli olmayan bir adam yaşadıklarını cep telefonu kamerasına kaydetmeyi başardı.

Son dakika: 6 kişilik aile evinde yılan istilasına uğradı! Geri döndüklerinde ikinci şoku yaşadı

HAREKET ETMİYORDU

Avustralya'da yaşayan ve ismi belirsiz olan bir adam başsız deniz yılanına rastladı ve onu hareket etmesini beklemeden bir tenis raketi ile hafifçe dürtmeye karar verdi. Bu hamlesinin ardından yılanın verdiği tepki karşısında dehşete düşen adam o anda cep telefonunu çıkararak görüntüleri anbean kaydetti.

Son dakika: 6 kişilik aile evinde yılan istilasına uğradı! Geri döndüklerinde ikinci şoku yaşadı

SALDIRI GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Başsız kendisini rahatsız eden adama bir anda tıslamaya başlayarak saldırmak istedi. Dehşet içinde kayan sürüngen, spor ekipmanıyla temas edildiğinde etrafta bir süre kıvrılmaya başladı.

Son dakika: 6 kişilik aile evinde yılan istilasına uğradı! Geri döndüklerinde ikinci şoku yaşadı

İşte o anlar;

Başsız yılanın şoke eden görüntüleri kamerada | Video

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberler... 6 kişilik ailenin evi yılan istilasına uğradı! Duvarların içine yuva yapıyorlar...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA