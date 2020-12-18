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HABERLER! Kepçenin kırdığı küpten çıktı! Tam 300 tane... İnceleme başlatıldı!

'da su kanalı için kazı çalışması yapıldığı sırada iş makinesine toprak altındaki küp takıldı. Kepçenin küpü kırması sonucu içinden 300 adet gümüş sikke çıktı. Olay jandarmaya haber verildikten sonra bölge güvenlik şeridi ile kapatıldı. Yapılan ön incelemelerde sikkelerin 16-17. yüzyıllardan kalma olduğu değerlendirildi. Sikkeler üzerinde detaylı incelemelerin yapılacağı öğrenildi. İşte haberinden kareler.

DHA
Giriş Tarihi: 18.12.2020 09:26 Son Güncelleme: 18.12.2020 09:38 ABONE OL
SON DAKİKA HABERLER! Kepçenin kırdığı küpten çıktı! Tam 300 tane... İnceleme başlatıldı!

SON DAKİKA HABERİ! KEPÇE KÜPÜ KIRINCA ETRAFA SAÇILDI...

Burdur'da iş makinesi operatörünün kepçeyle kazı yaparken kırdığı küpün içinden 16- 17'nci yüzyıllara ait, 300'ün üzerinde gümüş sikke bulundu. Müze Müdürlüğü yetkililerinin aldığı sikkeler incelenmek üzere götürüldü.

Burdur'un Kemer ilçesinde belediyeye ait kepçeyle bugün Yakalar köyü Mezarlık üstü mevkisinde su kanalı kazan operatör Ayhan Dağ, küçük bir küpü kırdı.

Küpün içerisinden tarihi eser olduğunu gören Dağ, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler bölgeyi emniyet şeridiyle kapatarak, Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Gelen Müze Müdürlüğü ekipleri yaptıkları incelemede küpün içinde 300'ün üzerinde gümüş sikke olduğunu belirledi.

SON DAKİKA: İNCELEMELER SÜRÜYOR

Sit alanı olmayan bölgedeki sikkelerin 16- 17'nci yüzyıllara tarihlendiği öğrenildi. Sikkeler üzerinde incelemenin sürdüğü belirtildi.

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SON DAKİKA HABERLER! Kepçenin kırdığı küpten çıktı! Tam 300 tane... İnceleme başlatıldı!
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