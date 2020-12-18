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raporu: 18 Aralık O illerde don ve buzlanma tehlikesi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen tahminlerine göre; yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği ifade edilirken bazı illerde yağışların görüleceği bildirildi. Bu kapsamda Karadeniz kıyıları ile , Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Kırklareli’nde bugün havanın yer yer yağmurlu geçeceği öngörüldü. Öte yandan yurdun doğu kesimlerinde düşük sıcaklıklarla beraber kar yağışı da sürüyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, iç ve doğu kesimlerde ise yer yer sis ve pus hadisesi yaşanacak. Meteoroloji hava durumu raporunda doğu illerini ise buzlanma ve don olayına karşı uyardı. İşte MGM’den gelen son dakika hava durumu tahmin raporu…

Giriş Tarihi: 18.12.2020 08:06 Son Güncelleme: 18.12.2020 08:09 ABONE OL
Son dakika hava durumu raporu: 18 Aralık O illerde don ve buzlanma tehlikesi!

Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce gelen hava durumu tahminlerine göre; yurdun bazı kesimlerine don ve buzlanma uyarısı yapıldı. Öte yandan Karadeniz'in kıyı kesimleri ile İstanbul dahil Marmara bölgesinde birçok ilde havanın yer yer yağışlı geçeceği ifade edilirken sabah ve gece saatlerinde ise pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava durumu raporuna göre; Van ve çevre illerde ise kar yağışının etkisini göstereceği bildirildi. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu raporunun detayları…

METEOROLOJİ UYARDI! BUZLANMA VE DON TEHLİKESİ…

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa'nın doğusu ve Kırklareli'nin kıyı ilçeleri bugün hafif yağmurun etkisinde olurken yurt genelinde yapılan hava durumu tahminlerinde bugün ve yarın buzlanma ve don olayının beklendiği ifade edildi. Aralık ayıyla beraber düşüşe geçen hava sıcaklıklarıyla özellikle doğu bölgesinde yüksek kesimlerdeki kar yağışı devam ediyor…

O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa'nın doğusu ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin yer yer hafif yağmurlu, Van çevrelerinin hafif kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus ile birlikte doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra İstanbul,Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa'nın doğusu ile Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yer yer hafif yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimleri yer yer hafif yağmurlu

KOCAELİ °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yer yer hafif yağmurlu

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 19°C
Az bulutlu

ANTALYA °C, 20°C
Az bulutlu

HATAY °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 19°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yer yer hafif yağmurlu

DÜZCE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer hafif yağmurlu

KASTAMONU °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer hafif yağmurlu

ZONGULDAK °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer hafif yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 10°C
Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 10°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimleri yer yer yağmurlu

TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimleri yer yer yağmurlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 2°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 13°C
Az bulutlu

SİİRT °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 15°C
Az bulutlu

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Son dakika hava durumu raporu: 18 Aralık O illerde don ve buzlanma tehlikesi!
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