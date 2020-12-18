Son dakika hava durumu raporu: 18 Aralık O illerde don ve buzlanma tehlikesi!

Son dakika haberi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce gelen hava durumu tahminlerine göre; yurdun bazı kesimlerine don ve buzlanma uyarısı yapıldı. Öte yandan Karadeniz'in kıyı kesimleri ile İstanbul dahil Marmara bölgesinde birçok ilde havanın yer yer yağışlı geçeceği ifade edilirken sabah ve gece saatlerinde ise pus ve sis hadisesi bekleniyor. Hava durumu raporuna göre; Van ve çevre illerde ise kar yağışının etkisini göstereceği bildirildi. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu raporunun detayları…

METEOROLOJİ UYARDI! BUZLANMA VE DON TEHLİKESİ…

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa'nın doğusu ve Kırklareli'nin kıyı ilçeleri bugün hafif yağmurun etkisinde olurken yurt genelinde yapılan hava durumu tahminlerinde bugün ve yarın buzlanma ve don olayının beklendiği ifade edildi. Aralık ayıyla beraber düşüşe geçen hava sıcaklıklarıyla özellikle doğu bölgesinde yüksek kesimlerdeki kar yağışı devam ediyor…