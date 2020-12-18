Son dakika: Yılbaşı öncesi jandarmadan büyük baskın! 100 CL'lik şişelerde tam 2 ton...

DAĞITIMA HAZIR BEKLİYORDU

Depoda yapılan aramalarda paketlenmiş dağıtıma hazır vaziyette toplam 2 ton sahte bandrollü ve bandrolsüz içki ele geçirilirken, Jandarma ekipleri tarafından sahte içkilerin bu depodan İstanbul içine ve dışına dağıtım yapılması da engellendi. Jandarma ekiplerince ele geçirilen malzemelerin tamamına el konulduğu, yakalanan depo sahibi İ.K.'nın, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet suçundan gözaltına alındığı, Jandarma'daki işlerinin ardından da adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

İstanbul Bahçelievler'de Jandarmadan sahte içki operasyonu | Video