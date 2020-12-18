Tabletler Vali’nin eşinden

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi öğrenciler belirlenen ihtiyaç sahibi bazı öğrencilerin tablet ihtiyaçları Vali Fuat Gürel'in eşi Özlem Gürel tarafından giderildi.

Evlerinde ziyaret ettiği miniklerle yakından ilgilenerek tablet, kırtasiye malzemesi ve çeşitli hediyeler veren Özlem Aras Gürel, "Geleceğimizin teminatı olan siz değerli yavrularımızın eğitimlerini en güzel şekilde alarak geleceğe en güzel şekilde hazırlanması bizim için çok önemli. Sizleri çok seviyor ve önemsiyoruz, EBA üzerinden gerçekleştirilen derslerinizden ve eğitimlerinizden geri kalmamanız için devlet olarak her zaman yanınızdayız." diye konuştu.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf Müdürü Yasemin Canbaz'ın eşlik ettiği ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden aileler ve minik öğrenciler anlamlı ziyaret ve hediyeler için Özlem Aras Gürel'e teşekkür etti.