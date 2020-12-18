Takip ettikleri işçinin 21 bin lirasına çalan hırsızlar yakalandı

Adana'da takip ettikleri kamyonetin camını kırarak torpido gözünden 21 bin lira çalındığı iddia edilen 2 şüpheliden biri tutuklandı.

NAMAZA GİTTİ

Olay, 10 Aralık'ta merkez Çukurova ilçesine bağlı 100. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Nakliye işi yapan Mehmet Oktay, D-400 karayolu üzerindeki Toptancılar Sitesi'ndeki bir banka şubesinden borçlarını ödemek için 21 bin lira para çekerek kamyonetinin torpidosuna koydu. Namaz vaktinin yaklaştığını gören Oktay, aracını park edip Yunus Uğur Camii'ne girdi. Namazı kıldıktan sonra dışarı çıkan Oktay, aracının kapı camlarının kırıldığını ve torpidoya koyduğu paranın da çalındığını gördü.

KAMERALAR İNCELENDİ

Parası çalınan Oktay durumu bildirmesi üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin, Oktay'ın aracını yaklaşık 8 kilometre boyunca takip ettikleri, namaz kılmak için camiye girdiği sırada da aracın camlarını kırarak torpidodan 21 bin lirayı alıp kaçtıklarını belirledi. Şüphelilerin, takipte kullandığı kiralık aracın plakasını tespit eden polis, şüphelilerin, Gökhan K. ile Kadir A. olduğunu belirlendi.

BİRİSİ TUTUKLANDI

Adresleri belirlenen şüpheliler Gökhan K. Emek, Kadir A. ise Gülbahçesi Mahallesi'nde yakalandı. Zanlıların evinde yapılan aramada Oktay'a ait olduğu belirlenen 3 bin 275 lira para ele geçirildi. Zanlılar suçlamaları kabul etmezken hırsızlığın yaşandığı adrese de hiç gitmediklerini söyledi. Adliyeye sevk edilen Gökhan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Kadir A. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.