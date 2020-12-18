İzmir'de yürekleri sızlatan olay! Yavru köpeğin üzerinden geçti, arkasına bakmadı

Çiğli ilçesinde bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntümlerde, sokağa giriş yapan 35 FY 468 plakalı taksi, kaldırımın yakınında oturan bir yavru köpeğin üzerinden geçti. Taksinin altında kalan yavru köpek acılar içerisinde kıvranırken, taksi sürücüsü hızla olay yerinden uzaklaştı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

Bu sırada, olayı gören diğer köpekler taksiye havlayarak tepki gösterdi.Yavru köpeğin çığlıkları yürek burkarken, söz konusu görüntüler sosyal medya platformlarından paylaşıldı. Olayı gören sosyal medya kullanıcıları, yavru köpeği ezdikten sonra arkasına bile bakmadan yoluna devam eden taksi sürücüsüne tepki gösterdi. Bazı vatandaşların taksi sürücüsünün ceza alması için şikayette bulunduğu öğrenildi.