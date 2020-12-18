Tavuklarına saldırdı diye köpeği döve döve bayıltmış

Konya'nın Sarayönü ilçesine bağlı Hatip Mahallesinde yaşayan Sadir T. tavuklara saldırdığını ileri sürdüğü köpeğini sopayla döverek bayılttı. Sadir T.'nin köpeği dövdüğü anları cep telefonu ile kaydeden bir vatandaş, videoyu sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) uygulamasına gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Sarayönü emniyeti, Sadir T.'yi yakaladı. Köpeği tavuklara saldırdığı için dövdüğünü ve bu nedenle pişman olduğunu söylediği öğrenilen Sadir T.'ye "Hayvanları Koruma Kanunu"na gereğinde 947 lira idari para cezası kesti. Köpekte koruma altına alındı.

KÖPEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Konya Mevlana Doğayı ve Hayvanları Sevenler Derneği Başkanı Gonca Cansoy, köpeğin Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesine getirilip, tedavi edildiğini belirterek şunları söyledi: 'Köpeğimizin tüm tetkikleri yapıldı. Sağlık durumu gayet iyi. Mahallede oturan bir komşusu köpeğin bağırma seslerine dayanamayıp gidip bakmış. O sırada da çekimi yapmış. Daha öncesinde de köpeğe bir şiddet varmış. Çünkü köpek çok bağırmış. Adam sopayla vurunca köpek orada düşüvermiş. Vurmanın şiddetiyle baygınlık geçirmiş. Döven kişiye idari para cezası kesildi. Tavuğunu yedi diye vurmuş. Doyursaydı bu hayvan tavuğa saldırır mıydı? Bence yapmazdı. Köpek elinden alındı. Köpeğimiz şuan için geçici yuvaya gidecek. Oradan da yavrumuzun kıymetini bilecek ona bundan sonrası için iyi davranacak bir kişiye sahiplendireceğiz. Çok akıllı bir köpek. Bundan sonra iyi bakılması lazım. Pişmanım demiş ama şiddetin hiçbir türlüsünü kabul etmiyoruz"diye konuştu.