Tekerlekli sandalye ile hayata bağlandı

Adıyaman'da 10 yıl önce sağlık sorunları nedeniyle iki ayağı kesilerek adeta eve hapsolan Yusuf İlik hayırseverlerin desteği ile akülü tekerlekli sandalyeye kavuştu.

Nemrut Rotary Kulübünün engellilerle birlikte yaptığı etkinlikler, koronavirüs salgını nedeniyle yapılamadı. Kulüp Başkanı İsmet Atay, "Engelli kardeşlerimiz için "Hayatı paylaşmak için engel yok" sloganı ile başlattığımız akülü tekerlekli sandalye projemize dostlarımız yaptıkları bağışlar ile harika bir destek sağladı. Akülü tekerlekli sandalye ihtiyacı olan engelli kardeşlerimize aldığımız araçlarla onların yeniden hayatın bir parçası olarak evlerinden dışarıya çıkmalarına ve bizler gibi özgürce istedikleri yere yardım almadan gitmelerine katkı sağlıyoruz." dedi.

Uzun zamandır iki ayağı dizlerinden kesik olduğu için evinden dışarıya çıkamayan İlik ise; evinde kendisi için getirilen akülü tekerlekli sandalyeyi görünce aracına hemen binerek ilk sürüşünü evin içinde gerçekleştirdi. Protezleri ve binecek bir aracı olmadığı için yatağından çıkmayan İlik; "Ne kadar mutlu olduğumu anlatamam. Allah bu yardımı yapandan, bu arabayı alandan ve bana veremlerden razı olsun. Çok mutlu oldum. Bundan sonra bence özgürce dışarıya çıkıp yeniden dolaşabileceğim" şeklinde konuştu.