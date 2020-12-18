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'da 4 ton sahte deterjan ele geçirildi

’un Akçaabat ilçesinde 4 ton sahte deterjan ele geçirildi.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 18.12.2020 19:51 ABONE OL
Trabzon'da 4 ton sahte deterjan ele geçirildi
Trabzon'un Akçaabat ilçesinde ünlü firmaların isimleri kullanılarak sahte deterjan satıldığı yönünde bilgi elde eden Trabzon İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Sahte deterjan dolu minibüs aracına operasyon düzenleyen Jandarma ekipleri araçta yaptığı aramada ünlü markalara ait 10 kilogramlık ambalajlarda 410 adet olmak üzere toplam 4 bin 100 kilogram sahte deterjan ürünü ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. Sahte deterjan satan kişi, ilçe jandarma komutanlığına götürülerek işlem başlatıldığı belirtildi. Trabzon Jandarma Komutanlığı ekiplerinin operasyonlarının süreceği bildirildi.
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Trabzon'da 4 ton sahte deterjan ele geçirildi
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