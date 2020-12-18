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Tramvay hattına giren otomobil kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı

'de akşam saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce tramvay hattına girdi sonra elektrik direğine çaptı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte 2 kişi ölürken 1 kişi ise yaralandı.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 18.12.2020 11:14 ABONE OL
Tramvay hattına giren otomobil kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'nin Merkez Melikgazi İlçesi Belsin Tınaztepe Mahallesi'nde sürücüsü Muzaffer B'nin kullandığı 06 DJ 6271 plakalı otomobil kontrolden çıkarak tramvay hattına girdi. Hızlı olduğu belirlenen otomobil daha sonra tramvayın elektrik direğine çarptı. Kazada otomobilde sıkışan sürücü Muzaffer B. ile Serkan A. hayatını kaybederken araçtan yaralı çıkarılan Halil K, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altın alındı. Muzaffer B. ile Serkan A'nın cesetleri otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken kaza nedeniyle yapılamayan tramvay seferleri daha sonra yeniden devam etti.

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Tramvay hattına giren otomobil kaza yaptı: 2 ölü, 1 yaralı
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