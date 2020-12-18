Tuğba Anlak cinayetinde flaş gelişme! Katilin silahı incelenecek

Arnavutköy'de evinde temizlik yaptığı sırada 6 yaşındaki kızının gözleri önünde Murat Uslu tarafından başından vurulan Tuğba Anlak, tedavi gördüğü hastanede 28 gün sonra yaşamını yitirmişti. Anlak'ın bir miktar parasını da alarak olay yerinden kaçan Uslu yakalanarak cezaevine gönderilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, katil zanlısı Murat Uslu ile birlikte kendisine yardımda eden Mustafa Ü. ve silahı temin ettiği düşünülen Pelin A., hakkında iddianame düzenlenmişti.
MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR
İddianame kapsamında cinayeti işlediği anlaşılan Murat Uslu'nun 'Kasten Öldürme', 'Hakaret' ve 'Tehdit' suçları kapsamında müebbet hapsi istenirken, olay sırasında yanında bulunan Mustafa Ü. ve Pelin A.'nın 'Kasten Öldürme Suçuna İştirak' suçları kapsamında müebbet hapisle cezalandırılmaları istenmişti.
Bugün İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı mütalaasında, "Maktül ile Murat Uslu arasında bir süredir gönül ilişkisi bulunduğu, maktulün ev taşıma işlemi olması nedeniyle sanıkların eve gittiği ancak çıkan tartışma üzerine Murat Uslu'nun aracından silahı alarak Tuğba Anlak'ı öldürdüğü belirlenmiştir." İfadelerime yer verildi. Savcı mütalaasının sonunda sanıklar Murat Uslu'nun 'Silahla Kasten Adam Öldürmek' suçu kapsamında müebbet hapsini diğer sanıkların ise cinayete yardımdan müebbet hapislerini talep etmişti.
SİLAHIN TETİĞİ ARAŞTIRILACAK
Bugün Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ara karar olarak olay yeri inceleme kayıtlarında Murat Uslu'nun kullanmış olduğu silahın tetiğinin arızalı olup olamadığına, herhangi bir sebeple kendiliğinden ateş alma ihtimali bulunup bulunmadığının araştırılmasına karar verdi.