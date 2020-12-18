Tuğba Anlak cinayetinde flaş gelişme! Katilin silahı incelenecek

Arnavutköy'de evinde temizlik yaptığı sırada 6 yaşındaki kızının gözleri önünde Murat Uslu tarafından başından vurulan Tuğba Anlak, tedavi gördüğü hastanede 28 gün sonra yaşamını yitirmişti. Anlak'ın bir miktar parasını da alarak olay yerinden kaçan Uslu yakalanarak cezaevine gönderilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, katil zanlısı Murat Uslu ile birlikte kendisine yardımda eden Mustafa Ü. ve silahı temin ettiği düşünülen Pelin A., hakkında iddianame düzenlenmişti.