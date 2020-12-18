Turizmin geleceği masaya yatırıldı

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş Başkanlığında, 'Turizmin Geleceği' toplantıda Mardin turizmi her yönüyle değerlendirildi.

Toplantıya Vali Demirtaş'ın yanı Büyükşehir Genel Sekreteri Murat Süzen, Artuklu Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekan Yardımcısı Serhat Harman, Kültür ve Turizm İl Müdür Vekili İlhan Şık, DİKA yetkilileri ve diğer ilgililer katıldı.

Vali Demirtaş, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi salgınına bağlı olarak ülkeler arası alınan tedbirler nedeniyle turizm sektörünün olumsuz etkilendiğini söyledi.

İnanç ve kültür turizminin önemli noktalarından biri olan Mardin'in turizmini geleceğe hazırlamak için çeşitli projeler üzerinde çalışıldığını belirten Demirtaş, "Farklı medeniyetleri bünyesinde barındıran tarihi camileri, medreseleri ve kiliseleriyle inanç ve kültür turizminde önemli bir yer tutan Mardin'imizin turizm hareketliliği artmak için turizm sektörünün tüm paydaşlarıyla ortak hareket ediyoruz. Özellikle şehrimizin tarihi dokusu ve kültürel yapısıyla önemli turistik alanı olan Dara Antik Kentine yönelik çalışmalarımız sürüyor. Mardin'de sürdürülebilir bir turizm için çeşitli projeler üzerinde çalışıyoruz. Mardin'in geleceği üzerinde turizm sektörünün sahip olduğu etkinin bilincindeyiz. Pandemi olarak nitelendirilen salgının ardından eski normal hayatlarımıza dönüldüğünde oluşacak turist hareketliliğine hazırlıklı olmak için eylem planlarımızı hazırlıyoruz." dedi.