Türk ve Arap tatlarından yapılan yeni yemeğin adı 'Zeytin Dalı' oldu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Göç İdaresi İl Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen 'Kardeş Yemeği Projesi'yle bir araya gelen Türkler ve Suriyeliler, Türk ve Arap mutfağının yemeklerini birleştirerek yeni yemekler yaptılar.

Ekibin başındaki isim olan Kahramanmaraş MADO Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yiyecek içecek hizmetleri öğretmeni Veysel Mehmet Gültekin, şu ana kadar yapılan 8 çeşit yemekten birine ise Mehmetçiğin Suriye'deki başarısına ithafen 'Zeytin Dalı' ismi verdiklerini söyledi.

Kardeş Yemeği Projesi ile Türk ve Suriyeli aşçılar, aynı mutfağa girdi. Türk mutfağının meşhur yemeklerinden olan ekşili çorba, tarhana çorbası, çaman, acem pilavı, Arap mutfağının makdüs, fettuş, uzi ve mühliye otunu birleştirip ortaya farklı lezzetler çıkarttılar.

Veysel Mehmet Gültekin "Halep mutfağının zengin olduğunu zaten biliyorduk. Dünyanın en zengin mutfaklarından biri olan Türk mutfağı ile bu iki mutfağın birleştirilmesi adına bir çalışma gerçekleştirdik. Ve projemizin ismini de 'Kardeş Yemeği' olarak belirledik. İki kardeş ülkenin vatandaşlarını bir araya getirmek adına. Şu ana kadar yaklaşık 7-8 yemeğimiz hazır hala geldi. Biz bu yemekleri yaparken, yeni lezzetler ortaya çıkarmaya çalışırken özellikle kahraman Mehmetçiğimizin başarılı bir şekilde yaptığı operasyonlardan esinlenerek, bazı isimler oluşturduk. Yaptığımız yemeklerden bir tanesine 'Zeytin Dalı' ismi verdik" dedi.