Türkiye'nin konuştuğu olayda Son dakika haberi: Tahliye edilen sahte hoca kendini böyle savundu!

Onlar bana 'Bu kişi sana oyun yapıyor sakın gitme' dediler. Ben de telefondaki kişiye beni bir daha arama dedim. Aynı gün beni tekrar aradı. Müşteki ısrar edince tamam dedim, aracıyla beni aldılar. Meğer aracın içerisinde arkada oturan kadınla bana kumpas kurmuşlar. Görüntülerde benim kadını taciz etmediğim, onun beni taciz ettiği görülmektedir.

O anda korktuğum ve beni öldüreceklerini düşündüğüm için bir şey yapamadım. Konuşmaların kendi lehine olan kısımlarını ses kaydına aldılar. Ertesi gün müşteki beni aradı. Kadının para istediğini, vermezsem şikayetçi olacağını ve görüntüleri sosyal medyada paylaşacağını söyledi. Para koparmak için yaptıklarını anladım" demişti. İddianamede sanığın müşteki Ebubekir B. ve S.B.'nin dini nikahlarını tazelemek için 3 bin 200 lira para aldığı ve kefaret parası istediği anlatılıyordu. Sanığın, "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 2 yıldan 7 yıla, 677 sayılı Tekke ve Zaviyelerle Türbedarlıklar ile bir takım unvanların men ve ilgasına dair kanuna muhalefet" suçundan ise 3 aydan az olmamak şartıyla hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.