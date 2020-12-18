Son dakika haberler: Hayatları kabusa döndü! "Cezaevinden çıkarsa bizi öldürecek"

ÖNCE EVİ YAKTI

Birbirlerini severek evlenen Ali Eliballı, iddiaya göre son zamanlarda eşi Fatma Eliballı'ya sürekli şiddet uygulamaya başladı. Ali Eliballı, çocuklarına annelerinden boşanmak istediğini söyledi. Evli olan kızları anne ve babasına birer hafta aralıklarla kendilerinde kalmasını istedi. Kızını arayan Eliballı "Annen eşyalarını gelsin alsın, evi yakacağım" dedi. Fatma Eliballı'nın "2 gün sonra geleceğim demesi" üzerine öfkeli adam evi benzin dökerek yaktı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, Fatma Eliballı eşinden şikayetçi olmadı.

7 EL ATEŞ ETTİ

Suluca Mahallesi'ndeki evi yanan Fatma Eliballı, aynı mahallede oturan annesi ve kız kardeşinin evinde kalmaya başladı. Eşi tarafından ölüm tehditleri de almaya başlayan talihsiz kadın, şikayetçi oldu. Savcılık tarafından Ali Eliballı 3 ay uzaklaştırma kararı aldı. 6 Kasım gecesi kayınvalidesinin evine giden Ali Eliballı, dışarı çıkan eşini daha sonra baldızını pompalı tüfekle vurdu. Sağ kollarından yaralanan İki kardeş hastaneye kaldırıldı. Polis tarafından gözaltına alınan Eliballı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olay yerinde yapılan incelemede 7 adet boş kovan bulundu.

SEVGİMİN MÜKAFATI BUYMUŞ

Maddi durumları iyi olmadığı için tedavilerini yaptıramayan ve kollarını kaybetme tehlikesi yaşayan iki kardeş, zanlının cezaevinden çıkmamasını istedi. Psikolojilerinin bozulduğunu anlatan Fatma Eliballı, " Sürekli beni aşağılıyor ve şiddet uyguluyordu. Çocuklarım kendilerinde kalırsak belki düzelirsiniz dediler. Eşyalarımı almaya gitmeyince evi yaktı. Beni boşayacağını nafaka ve evden hak vermeyeceğini söyledi. Ben de hakkımı istedim. Bu kez ölümle tehdit etti. Kendisinden şikayetçi oldum ve 3 ay uzaklaştırma cezası aldı. Önce beni sonra kız kardeşimi vurdu. Eğer evdeki kardeşlerim müdahale etmeseydi herkesi öldürecekti. Korku içinde yaşıyoruz. Dışarı çıkamıyoruz. Tekrar ateş edecekmiş sanıyoruz. Cezaevinden çıkarsa kesinlikle bizi öldürecek. Ben kendisine 13 yaşındayken sevdalandım. Meğer sevgimin mükâfatı buymuş. İnsan 35 yıllık eşine bunu yapar mı?" dedi.