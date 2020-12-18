Ünlü işadamı koronavirüs kurbanı

İzmir'in tanınmış işadamlarından ve popüler isimlerinden biri olan Ali Rıza Saysen yaklaşık 15 gün önce kalp krizi geçirdi. İzmir'de özel bir hastaneye kaldırılan Saysen'e burada anjiyo yapıldı. Tedavisinin ardından başka bir hastaneye sevk edilen Saysen'in yakasını bu kez koronavirüs bırakamdı. Koronavirüse yakalanan Saysen, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu. Saysen'in ölümü ailesini, sevenlerini ve iş dünyasını yasa boğdu. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın da yakın arkadaşı olan Saysen, bugün koronavirüs önlemleri kapsamında Çeşme Çakabey Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

15 GÜNDÜR ÜST BOYUTLARA TIRMANIYOR

Ünlü işadamı sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından geçtiğimiz 4 Aralık'ta paylaşım yapmıştı. Saysen hastanede tedavi görürken yaptığı paylaşımında, "Yazı platformu olarak hastane köşelerini mesken tutmaya başladım. Bu da tabiatın bana yaptığı değişik bir azizlik. Velhasıl rahatsızlığım 15 gündür üst boyutlara tırmanıyor. Bu kez bu yazımı 11.kattan karalıyorum. Yine küçücük cep telefonuma. Geçen hafta geçirdiğim kalp krizi nedeniyle dinleneceğim. Konuşma yasağım devam ediyor. Özür diliyorum. Tek tesellim 11. kattan nefis bir manzara eşliğinde" demişti.