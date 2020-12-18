Üsküdar Belediyesi’nden evsizlere otel hizmeti

Üsküdar Belediyesi, sokakta kalan evsizlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Üsküdar Kaymakamlığı ile Üsküdar Belediyesi işbirliğiyle sokakta kalan evsizler ihbar edildiğinde, bulundukları yerlerden alınıp bir otele yerleştiriliyor. Soğuk havanın hüküm sürdüğü şu günlerde sokakta yaşayan evsizleri gördüğünüzde Üsküdar Belediyesi'ne haber verdiğiniz an yetkililer harekete geçiyor

"EVSİZLERİ GÖRDÜĞÜNÜZDE LÜTFEN BİZE BİLDİRİN."

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de otobüs durağına sığınan bir evsizin Üsküdar Belediyesi sorumluları tarafından otobüs durağından alınıp bir otele yerleştirdiğine dair görüntüleri sosyal medyadan yayınladı.

Başkan Türkmen, ayrıca sosyal medyadan "Evsiz vatandaşlarımızı, pandemi şartlarına uygun tek kişilik odalara yerleştirdiğimizi söylemiştik. Kaymakamlığımızla beraber tüm hazırlığımızı yaptık. Tek vatandaşımızın dahi sokakta kalmasını kabul edemeyiz. Gördüğünüzde lütfen bize bildirin" dedi.