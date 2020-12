Virüsten korunmanın yolu: 2MM 2 HH

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda görevli Kalp Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Demirtaş, kalp yetmezliği rahatsızlığı olan kişilerin Kovid-19'u daha ağır geçtiğini kaydetti. Prof. Dr. Demirtaş, "Hayatımızdan 2 MM (maske-mesafe) ile 2 HH'yi (hijyen-havalandırma) çıkarmamalıyız. Virüse yakalandığından şüphelenenler hiç zaman kaybetmeden acil servise başvursunlar. Nefes darlığı çekenler mutlaka oksijen ölçer kullanmalılar. Ölçümleri 90'nın üzerindeki hastalar korkmasınlar eğer bunun altındakiler ise hastaneye gitsinler. Ayrıca bu tür hastalar kan sulandırıcı iğnelerini aksatmasınlar çünkü bu iğne hayat kurtarır" dedi.

"HER HASTALIĞI TAKLİT EDİYOR"

Prof. Dr. Mustafa Demirtaş, Koronavirüsün hücreye girdiği zaman çok hızlı bir şekilde yol aldığını, şeker, tansiyon ve kalp hastalığı olanlar da ölümcül sonuçlar doğurduğunu kaydetti. 50 yaşından sonra riskin arttığına dikkat çeken Demirtaş, "Her 10 yaştan sonra bu risk daha da fazlalaşıyor. Akut solunum yetmezliğine yol açan hastalarımızın önemli bir kısmı kalp yetmezliği, nefes darlığı, gribim var diyerek başvuruyor. Yapılan incelemede kalp yetmezliği değil virüs olduğunu anlıyoruz. Tüm damar sistemini tıkayarak sanki kriz geçiriyormuş gibi belirtiler veriyor. Bu virüs her hastalığı taklit ediyor. Olmadık akla gelmedik belirtiler ile ortaya çıkıyor. O yüzden pandemi döneminde her türlü hastalıktan şüpheli olunmalıdır. Mutlaka Kovid testi yaptırılmalı" diye konuştu.

TUZLU YA DA SİRKELİ SUYLA TEMİZLİK

Herkesin bu hastalığa yakalanabileceğinin altını da çizen Demirtaş, "Gizli casus gibi vücuda giriyor. Yemek yerken, sohbet ederken, mesafeyi koruyamazsak hastalığa yakalanırız. Maske-mesafe ve hijyenin dışında virüsü ortadan uzaklaştırmak için mutlaka bulunduğumuz yerleri çok iyi havalandırmalıyız. Yani hayatımızdan 2 MM (maske-mesafe) ile 2 HH'yi (hijyen-havalandırma) çıkarmamalıyız. Ayrıca iyi uyku, dengeli beslenmeliyiz ve en önemlisi moralimizi bozmamalıyız. Bağışıklık sistemini en iyi düzenleyen moraldir. Sık sık tuzlu su ya da sirkeli suyla günde 3-5 defa boğaz ve burun temizliği yapmalıyız. Virüsün ilacını ve aşısını bekleyelim. Biraz daha dişimizi sıkalım ve kurallara mutlaka uyalım" şeklinde konuştu.