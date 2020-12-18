Yarın marketler ve bakkallar açık mı? BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor ve kaça kadar açık?

Marketler hafta sonu açık olacak. Ancak normal zamanlardan farklı olarak hafta sonu sokağa çıkma yasağında market çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Peki, BİM, A101, ŞOK, Migros marketler saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor? Aşağıda, bu akşamdan Pazartesi sabahına kadar sürecek olan sokağa çıkma yasağı boyunca market çalışma saatleri yer almaktadır.
Son Dakika: Market çalışma saatleri belli oldu! Hafta sonu sokağa çıkma yasağında market çalışma saatleri | Video
MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR? BUGÜN MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK? İŞTE 19-20 ARALIK ÇALIŞMA SAATLERİ!
Bilindiği üzere bu akşam 21:00'den Pazartesi sabah 05:00'e kadar kesintisiz olarak devam edecek kısıtlama ile ilgili detaylar İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede mevcuttu. Vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak üzere bugün marketlere akın ederken akşam kapanış saatleri de merak ediliyor. Bu kapsamda milyonlarca vatandaş "Marketler kaça kadar açık?" sorusuna yanıt aramaya başladı…
BUGÜN MARKETLER KAÇA KADAR AÇIK OLACAK?
Bugün marketler 10:00 ile 20:00 saatleri arasında çalışıyor olacaklar.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK MI?
Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
Ekmek satışına ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu işyerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı işyerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacaktır.
Lokanta ve restoran tarzı işyerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Cumartesi ve Pazar günleri 10.00 20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.