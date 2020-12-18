Yaşarken bu kadar çekmedi

Bursa'da ilçelerinden İznik'in Hisardere köyü yolu üzerindeki Deliktaş mevkiinde bulunan ve Bin 800 yıl önce taş ocağında çalışan işçilerin dini ibadetlerini yapabilmesi için kaya üzerine işlenen Herkül kabartması, defineciler ve magandaların kurbanı oluyor.

KÖYLÜLER TEPKİ GÖSTERDİ

Daha önce kazma ve çekiç darbelerinde tarihi kabartmanın sol elinde bulunan asa'sı yok edilirken, ardından sakalı da kırılarak tahrip edilmişti. Şimdi ise heykeli nişan tahtası yapan magandalar, Herkül'ün yüzünü delik deşik etti. Vatandaşlar tarafından köye ait simgesel bir yapı olarak kabul edilen Herkül kabartmasına yapılan saldırıları kınayan Hisardere köylüleri, faillerin bulunmasını istiyor.

JANDARMA İNCELEME BAŞLATTI

Bölge halkının şikayetleri üzerine konuyla ilgili olarak harekete geçen İznik Jandarması, bölgeye giderek incelemeler yaptı. Çevrede iz ve delil arayan ekipler, failleri araştırıyor.