Yılbaşı öncesi dev sahte içki operasyonu! İmalathanelerde yakalandılar!

İstanbul Kaçakçılık Polisleri, yılbaşı öncesi imal ettikleri sahte içkileri piyasaya sürmeye hazırlanan bir çeteyi İstanbul merkezli dokuz ilde düzenlenen operasyonla çökertti. 51 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 88 ton "Metil Alkol" ve "Tersiyer Butil" alkol ile 17 bin sahte alkollü içki etiketi, üç milyon 763 bin sahte içki bandrolü, 16 bin 466 şişe sahte içki, 196 bin 265 boş içki şişesi ele geçirildi. Operasyon anları polis kameralarına böyle yansıdı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, yılbaşı öncesi imal ettikleri sahte içkileri il genelinde satarak piyasaya sürmeye hazırlanan 51 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler sahte içkileri imal ettikleri adreslerde suçüstü yakalandı. Operasyonda 88 ton "Metil Alkol" ve "Tersiyer Butil" alkol ile 17 bin sahte alkollü içki etiketi, üç milyon 763 bin sahte içki bandrolü, 16 bin 466 şişe sahte içki, 196 bin 265 boş içki şişesi ele geçirildi. Çete üyelerinin İstanbul'da kurdukları bir tesiste dönüşüm yaptıkları ve sahte içkileri tüm Türkiye'ye dağıtarak piyasaya sürdükleri saptandı. Sahte içkilerin içki satışı yapılan bazı büfeler ve restoranlar üzerinden piyasaya dağıtıldığı belirlendi.



FİLELERİNİ BİLE TAKMIŞLAR



Operasyon düzenlenen çetenin üyelerinin satın aldıkları metil alkolü damıtarak "Tersiyer Butil" alkole dönüştürdükleri ve "Tersiyer Butil" alkolün uzun süre kullanımda körlüğe sebep olduğu belirtildi. Çete üyelerinin inandırıcı olması için bazı sahte içkilere fileler taktıkları ve "Free Shoplar'dan satın alınmış" süsü vermek için de içki şişelerine bazı havayolu şirketlerinin etiketlerini bastıkları belirtildi. Operasyon anları polis kameralarına böyle yansıdı.