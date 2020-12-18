Yıllardır sahte sürücü belgesi kullanan sürücü yakalandı

Mardin'in Midyat İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince Midyat'a bağlı Gelinkaya Mahallesinde icra edilen yol kontrolü esnasında durdurulan aracın sürücüsünden evrakları istendi. Araç sürücüsü N.Y. yabancı ehliyet ibraz etti. Trafik ekiplerince ehliyetin sahte olduğundan süphelenilmesi üzerine şahıs mülakata alındı. N.Y. sürücü belgesini yaklaşık 5 yıl önce 3.000 TL karşılığında temin ettiğini, sürücü kursu ve sınavına girmediğini itiraf etti.

Yabancı sürücü belgesi kriminal inceleme yapılması maksadıyla muhafaza altına alınırken, N.Y. hakkına Resmi Belgede Sahtecilik suçundan işlem yapıldığı bildirildi.