Yöresel kıyafetlerin modası geçmiyor

Her bölgenin kendine has yöresel kıyafetleri özellikle kırsalda yaşayan kadınlar tarafından tercih edilirken renkli detaylar barındıran yöresel kıyafetler özel günlerde terziler tarafından özenle dikiliyor. Siverek'te hazır giyimin çoğalmasıyla birlikte terzilerde iş düşüşü yaşanırken terzi işleten işyeri sahipleri yöresel kıyafet dikimine yöneldi. 30 yıldır baba mesleği olan terziliği sürdüren terzi Suat Koç (48) terziliğin bitme noktasına geldiği belirtti.

Hazır giyimin artmasıyla birlikte terzilik mesleğinde düşüş yaşandığını söyleyen Koç, şunları kaydetti: "Terzilik mesleği 10 yıla aşkın bir zamandır ilçemizle sınırlı olmayarak Türkiye genelinde hazır giyimle birlikte ciddi bir şekilde etkilendi. Eskiden terzilerimiz hazır giyim olmadığı için bölgemiz ve genelde pantolon, gömlek ve ceket gibi giyimleri aylar öncesinden sipariş alarak gece gündüz demeden siparişleri yetiştirme çalışıyordu, son yıllarda hazır giyim mağazaların ve çeşitliğin yer almasıyla birlikte terzilik mesleği bitme noktasına geldi."

YÖRESEL KIYAFETLER DİKEREK MESLEĞİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ

Terzilik mesleğini yöresel kıyafetlerin dikimini yaparak sürdürdüğüne vurgu yapan Koç, "Baba mesleği olarak sürdürdüğümüz terzilik mesleğini kadınlarımızın özel günlerde ve kırsalda giyilen yöresel kıyafetlerin yanı sıra yaşlı insanlarımızın bölgede giydiği şalvar ile yelek dikerek devam ettiriyoruz. Mesleğimizin ayakta kalması için bir planlama çerçevesinde desteklenmesi gerekiyor, terzilik mesleği desteklenmediği takdirde 10 yıl sonra terzilik mesleği de kaybolan meslekler arasında yerini alacaktır." dedi.

MANİFATURACILIK YAPMAK ZOR BİR İŞ

28 yıldır Bölgede modası geçmeyen yöresel kıyafetlere ait kumaşların satışını yapan manifaturacı Hikmet İlengiz (47) ise metrelik kumaşların satışını yapmanın zor olduğunu belirtti.

Kumaş fiyatlarının yüksek olduğundan yakınan İlengiz şunları belirtti: "28 yıldır Siverek'in en eski çarşısı Şeytan Küçesi olarak adlandırılan çarşıda manifaturacılık yapıyorum, daha önce her türlü kumaş işyerimizde bulunuyordu, ama hazır giyimle birlikte bizde hazır kumaş yerine bölgede tercih edilen yöresel kıyafetlerin kumaşlarını getirmeye başladık. Gelen müşterilerimiz ince eleyip sık dokuyorlar, sipariş ettiğimiz bu kumaşlar çok pahalı metresi 35 TL'den başlayıp tercihe göre bin TL'ye kadar da yükseliyor. Kırsalda ve bölgede günlük giyilen kıyafet kumaşları daha çok satılıyor, özel günler için diktirilen daha pahalı olan kumaşlar özel gün haricinde tercih edilmiyor."