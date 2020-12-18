Zeval Vakti Ne Demek? Zeval Vakti Hangi Saattir?

Namaz kılan insanların kulak aşinası oldukları kelimelerden birisi zevaldir. Zeval, öğle namazı vaktini ilgilendiren bir terimdir. Dini kaynaklara göre bu vakitte öğle namazı kılmamak gerekir. Zeval vakti, günün belli bir vaktidir. Öğle namazı kılmak isteyen Müslümanlar bu vakitte namaz kılmamalıdırlar. Peki zeval vakti ne demektir? Zeval vakti nasıl hesaplanır? Zeval vakti ile alakalı tüm ayrıntılar bu yazıda...

Zeval Vakti Ne Demek?

İslam dinine göre gerçekleştirilmesi farz olan en önemli ibadet namaz kılmaktır. Namaz kılmak isteyen kişiler sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vaktinde namazlarını edâ ederler. Her namazın kılınabilmesi için belirli bir vakit vardır. Bu vakitleri bilen kişiler zeval kelimesini de duymuşlardır. Öğle namazı kılacak kişiler zeval vaktinde olup olmadıklarını kontrol ederek namaz kılarlar. Zeval vakti, güneşin tam tepede bulunduğu ana denmektedir. Zeval vaktinde namaz kılınması yasaktır. Zeval vakti dışında öğle vaktinde namaz edâ edilebilir.

Zeval Vakti Hangi Saattir?

Namaz kılan kişileri öğle namazı kılacakları zaman zeval vaktinde namaz kılmaktan endişe edebilirler. Zeval vakti günün sadece bir kısmıdır. Bu yüzden bu vaktin ne zaman olacağı öğrenilebilir. Zeval vakti güneşin tam tepede olduğu vakte denmektedir. Bu vakitte cisimlerin gölgeleri diplerine düşer. Kış aylarında genellikle 12:00 zeval vakti olurken; yaz aylarında 13:00 zeval vakti olur. Ancak bunlar kesin saatler değildir. Zeval vaktine, yere dikilen bir çubuk ile kesin bir şekilde bakılabilir.

Zeval Vakti Ne Zaman Biter?

Zeval vaktinin ne zaman başlayıp ne zaman bittiği namaz kılan bireyler için oldukça ehemmiyetlidir. Çünkü zeval vaktinde namaz kılınmaz. Zeval vakti, öğle namazı vaktinde önemlidir. Çünkü zeval vakti tam olarak güneşin tepede bulunduğu andır. Bu vakitte namaz kılınması yasaktır. Zeval vakti çıktıktan sonra namaz kılınabilir. Yere dikilmiş bir çubuğun gölgesi zeval vaktinde tam dibine düşer. Bu gölge uzamaya başladığında zeval vakti bitmiş olur. Zeval vaktinin bitişinin ardından da namaz kılınabilir.

Zeval Vakti Namaz Kılınır Mı?

Öğle namazı kılma vakti geldiğinde insanların aklında zeval vaktinde olup olmadıkları sorusu dolaşır. Zeval vakti, güneşin tam tepede olduğu vakittir. Bu vakit kış aylarında yaklaşık saat 12.00 iken olur. Yaz aylarında ise 13.00 suları zeval vaktidir. Zeval vaktinde olup olmadığını anlayabilmek için açık alanda toprağa bir çubuk dikilerek gölgesine bakılabilir. Eğer gölge çubuğun dibindeyse o an zeval vaktidir. Zeval vaktinde namaz kılınmayacağı halk arasında sık sık konuşulan konulardan birisidir. Zeval vaktinde namaz kılmanın yasak olduğunu belirleyen bir hadis vardır. Zeval vakti ile alakalı o hadi aşağıdaki hadistir:

Üç vakit vardır ki, Rasûlüllah (s.a.s) bize, bu vakitlerde namaz kılmamızı ve ölülerimizi defnetmemizi yasakladı: Güneş doğduğu zaman yükselinceye kadar, güneş tepe noktasına geldiği zaman zevaline kadar, güneş batmaya meylettiği zaman" (Müslim, Müsâfirîn, 293; Ebû Dâvud, 51; Tirmizî)

Zeval Vakti Nasıl Hesaplanır?

Öğlen namazı kılmadan önce zeval vaktinde olup olunmadığının kontrol edilmesi gereklidir. Kış aylarında 12.00 civarı; yaz aylarında 13.00 civarı zeval vaktine denk gelmektedir. Kişi eğer bu saatlerde ise namaz kılmak için biraz beklemelidir. Zeval vaktinde olup olmadığını kesin olarak anlamak isteyen kişiler bir çubuk bulup toprağa dikmelilerdir. Çubuğun gölgesi eğer çubuğun tam dibinde ise güneş en tepededir. Yani zeval vaktidir. Gölge uzamaya başladığında zeval vaktinden çıkılır.

Zeval Vakti Edilen Dua

Zeval vaktinde öğle namazı kılmak yasak olsa da zeval vaktinde dua edilebilir. Hatta bazı kaynaklara göre zeval vaktinde edilen duaların çoğu kabul olmaktadır. Dua her an edilebilse de bazı zamanlar vardır ki dualar geri çevrilmez. Bu vakitlerden birisi de zeval vaktinde edilen duadır. Zeval vaktinde dua etmek oldukça güzel bir davranıştır. Din alimleri de zeval vaktinde dua edilmesini tavsiye etmektedir.