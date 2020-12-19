Fatih'te döviz bürosunu soyan kişi şoke etti! 1 milyon doları çaldıktan sonra...

LÜKS VİLLA, ARSA VE ARABA ALMIŞLAR



Çalışmalarda döviz bürosunda 13 yıldır kurye olarak çalışan Mehmet C., isimli şahsın 1 milyon dolar parayı "Güveni Kötüye Kullanma" suretiyle çaldığı tespit edildi. Emniyette verdiği ifadesinde; "döviz bürosuna getirilen parayı kendisinin aldığını, daha sonra akrabası olan ve taksi şoförlüğü yapan Serkan K.'yı kendisini Silivri ilçesine bırakması için aradığını, yolda Serkan K.,'ye paranın 100 bin dolarını verdiğini, 255 bin doları ile Sezai Ö., ile birlikte villa satın aldıklarını, 63 bin doları ile arsa satın aldıklarını, kendilerini savunması için avukata 50 bin dolar verdiğini, 73 bin dolara lüks bir otomobil aldığını söyledi.